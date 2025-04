Hero by Heart

Wo bin ich hier nur gelandet? fragt sich Marie- Claire. Doch sie ist nicht allein, sechs weitere junge Menschen kommen mit ihr an. Die Sieben werden von einem mysteriös-witzigen Orakel begrüßt. „Erkenne Dich selbst“ verkündet es mit vielen Zungen. Es entlässt die Neuankömmlinge erst wieder aus seinem unterirdischen Tempel, wenn sie bereit sind, sich ihrem herausfordernden Alltag neu zu stellen. Denn das Leben der Sieben, aus dem sie geschleudert wurden, hält für jeden eine Mutprobe bereit, auf die sie sich nun hier vorbereiten können. Und schon sind sie mittendrin im Spiel der Erkenntnis. Gut, dass sie Trainer*innen vom anderen Ende der Welt an der Seite haben. So können diese mit wertvollen Tipps Klarheit ins Dunkel bringen. Am Ende können sie sogar gemeinsam dem vielköpfigen Orakel helfen, die Welt da draußen besser zu verstehen und damit seine Hellsichtigkeit retten.