Seit ihrer Gründung im Jahr 1995 sind HGICH.T durchgängig auf Tour und haben hunderte Auftritte vor 100.000en be- und einigen entgeisterten Zuschauer*innen hinter sich. Egal, ob in Hamburg, Berlin oder Wien: Ihre Shows sind legendär! Seit ihrem Durchbruch im Jahr 2008 mit den Über-Tracks "Hauptschuhle" und "Tutenchamun" zählen HGICH.T zu den beliebtesten und unkaputtbarsten Live-Acts hierzulande.

Mittlerweile umfasst das Kollektiv um Produzent DJ Hundefriedhof, Sänger Vhagvan Svami, Gitarrengott Dr. Geilser, Mofa-Fan Tutenchamun, Nora Hardstyle, Balmi, Sokofun, Dietrich "Opa 16" Kuhlbrodt und Katze Cozy locker 30 Künstler:innen. Auf ihrem YouTube-Kanal veröffentlichen die Hamburger:innen monatlich millionenfach geklickte neue Musikvideos und Kurzfilme. Jetzt knallt das unkillable Monster der elektronischen Tanzmusik der Öffentlichkeit "Omas Deep Thoughts" vor den Latz – und stellt die Herzfrequenz der Hörerschaft mal wieder auf Anschlag.

Affengeile Techno-Beats treffen auf peitschende Synthiebässe sowie Folk-Pop und gipfeln so zwangsläufig in enthemmten Ausdruckstänzen im „Kinderzimmer“ Welt. Anspieltipp: das Power-Brett "Breakbeat" ballert richtig und weckt längst vergessene Erinnerungen an echte Ekstase und drei Tage wach auf illegalen Goa-Partys im Wald. Motto: "Geil, besser geil". Zum Runterkommen empfiehlt sich der titelgebende Song "Omas Deep Thoughts", eine melancholische Hymne ans Heimwerken. "Viva Valium" weist Antriebslosen mit peitschenden Rattenfänger:innen-Vibes den Weg aus dem Alltagschaos und verpasst ihnen nun, da das Monstervirus allmählich von dannen zieht, den nötigen Arschtritt – zurück ins "Kinderzimmer" Welt: Vi-Va-Valium, was ist das? Wo gibt’s das? Wo geht’s lang? Wo geht's lang, ich bin ich.