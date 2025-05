Historische Triebwagenfahrten mit T06

Fahrten mit historischem Dieseltriebwagen; vorerst finden keine Dampfzugfahrten statt.

Abfahrten Gerstetten 10:50 Uhr, 13:50 Uhr, 16:50 Uhr

Abfahrten Amstetten 9:30 Uhr, 12:30 Uhr, 15:30 Uhr

Weitere Termine am 29. Mai, 13. Juli, 14. Sep. und 12. Okt. 2025. Fahrscheine mit besonderem Tarif werden im Zug verkauft, oder können im Vorverkauf unter www.lokalbahn-lag.de erworben werden.

Bei Fahrten mit dem Triebwagen ist aus Kapazitätsgründen keine Fahrradmitnahme möglich. Kinderwagen, Rollatoren und Rollstühle werden im Packabteil mitgenommen.

Veranstaltungsort: Bahnhof Gerstetten

An den Bahnhöfen Gerstetten und Amstetten gibt es Parkplätze. Die An- und Abreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist sowohl in Gerstetten als auch Amstetten möglich. In Amstetten sind die Abfahrten auf den Zuganschluss abgestimmt.