Honig-Abend

Dieser Abend der Bio-Musterregion Ludwigsburg-Stuttgart widmet sich ganz dem Thema Honig.

Wir werden zu Beginn im Rahmen eines Vortrags von einem Imker hören, was an Honig Bio ist. Anschließend werden wir ein breites Spektrum an Honigsorten (natürlich alle Bio) verkosten und die Unterschiede selbst erschmecken.

Veranstaltungsort:

Ernährungszentrum Mittlerer Neckar, Ebene 1, Raum 125

Ansprechpartnerin:

Nora Gall

Bio-Musterregion Ludwigsburg-Stuttgart

Nora.Gall@landkreis-ludwigsburg.de