Paul „Hono“ Winsterstein wurde im lothringischen Forbach als Sohn einer Zigeunerfamilie geboren und lernte an seinem neunten Geburtstag seine erste Gitarre kennen.

Er erlernte schnell den eigenständigen Umgang damit und fand sich schon früh auf der Bühne an der Seite der Sängerin Patricia Kaas sowie im Orchester des Kabaretts „Le Royal Palace“ in Kirrwiller im Elsass wieder.

1978. Hono ist neben Dorado Schmitt im „Gino Reinhardt Trio“. Er ist auf Rhythmusgitarre spezialisiert und wird oft von den meisten Gypsy-Jazz-Solisten hinzugezogen.

Anschließend wird Hono Winterstein mit den besten Gypsy-Jazz-Gitarristen auf der Bühne stehen. Unter anderem: Stochelo Rosenberg , Tchavolo Schmitt , Samson Schmitt , Patrick Saussois , Wawau Adler , Bireli Lagène , Martin Weiss, Adrien Moignard , Marcel Loeffer ...

1993. Hono nimmt an den Dreharbeiten zu Tony Gatlifs Film „Latch Drom“ teil. Dieser Film zeichnet die Route der Zigeuner von Indien nach Spanien durch acht Länder nach.

2001. Bireli Lagrène nimmt ihn in sein „Gypsy-Projekt“ mit, für die Aufnahme mehrerer CDs, mit Diego Imbert (cb) und je nach Aufnahme Thomas Dutronc (g), Henri Salvador (g), Franck Wolf ( Saxophon), Florin Niculescu (v), Holzmano Lagrène (g), Stochelo Rosenberg (g) und André Ceccarelli (dr). Mit dem „Gypsy Project“ spielt Hono auf zahlreichen Weltbühnen und großen Jazzfestivals

2016. Hono Winterstein ist Schauspieler in Etienne Comars Film „Django“ mit Reda Kateb, in dem er die Rolle des Patriarchen eines Zigeunerlagers, Toto Hoffman, spielt. Er war auch an der Komposition der Musik für den Film beteiligt.

2019. Aufnahme des Albums „Horizons“, für das Hono seinen Neffen Brady Winterstein (g), Diego Imbert (cb), Jean Yves Jung (p), Sarah Lazarus (voc) und Claudio Favari (g) eingeladen hat.