Angefangen als ambitioniertes Kunstprojekt an der ABK Stuttgart, wurde die Band Horizontaler Gentransfer schnell zu einer Sensation: Sechs Künstlerinnen mit Migrationshintergrund, die in ihren Liedern Elemente des K-Punk, einer Spoken Word Performance und Art-Pop-Songs vereinen und durch ihre pointierten Texte kulturelle Brücken schlagen – Empowerment Karaoke! Da gibt es Lieder übers Koreanisch Sein in Stuttgart, lyrische Auseinandersetzungen mit Rassismuserfahrungen und Butterbrezeln, Thomas Bernhard- und BTS-Referenzen und vieles mehr zu entdecken. Im letzten Jahr spielten sie nur vereinzelte Auftritte auf der About Pop, beim Most Wanted: Music oder beim blechsonne-Festival. Aber überall, wo HGT performen, hinterlassen sie einen bleibenden Eindruck. Im Frühjahr 2025 soll nun ihr zweites Album “BBong” auf Treibender Teppich Records und Sternengruppe erscheinen.