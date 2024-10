4 Punkbands in der Chapel im Stauferpark Not Available, The Baxxter Boys, Deitschrogg, Krankheim

The Baxxter Boys und die Fabrik für Kunst und Kultur e.V laden zum Punkrockfestival in die Chapel Göppingen ein.

​

Scharrt mit den Hufen uns lasst die Pferde los!

​

Es spielen:

*The Baxxter Boys- a Hardcore Tribute to Scooter HyperHyper

*Deitschrogg -schwabischer Hardcore Crossover

*Not Available - original Punkrock from the 90s

*Krankheim- Punkrocksongs aus Kirchheim für Kirchheim und über Kirchheim