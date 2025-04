Eine der schönsten Stimmen des Jazz und Rock meldet sich mit neuem Album zurück: Mit Good Grief hat Hugh Coltman im August 2024 ein feines Rock-/Blues-Album herausgebracht, begleitet von einer Band aus großartigen Musikern.

Auf seinem sechsten Album setzt sich Hugh Coltman mit seinen Schatten auseinander. Trauer, Vaterschaft, Midlife-Crisis und die schwindelerregende Moderne: Der Rock-Crooner mit dem britischen Akzent verstellt sich nicht und seine Songs treffen mitten ins Herz. Und vielleicht steckt in einer Krise ja auch etwas Gutes?

„Ich mache das, was ich tue, schon lange“, sagt Hugh, einst Mitbegründer der Band The Hoax, „aber das war das erste Mal, dass ich diese Leere spürte: eine Platte zu einem Stapel von Platten hinzuzufügen, weil das meine Aufgabe ist... Ich mochte die Idee nicht besonders. Ich gebe zu, es hat mir Angst gemacht.“

So beginnt die Geschichte von Good Grief: mit einem Schwindelanfall. Er beschloss daraufhin, sich zurückzuziehen und eine Zeit lang ganz dem Schreiben zu widmen. „Wenn man allein mit seinem Notizbuch ist, ist es viel einfacher, alles auszuschütten, was man auf dem Herzen hat. Das Schreiben dieser Dinge hat mich befreit.“ Ein Album der Krise? Ja, aber weit davon entfernt, nur düster zu sein. In diesen Liedern stecken Widerstandskraft und Liebe sowie der Wunsch, die eigenen Schwächen zu umarmen.

Das erste, was man auf Good Grief hört, ist Coltmans unverwechselbare Stimme, tief im Takt, sein exquisites Vibrato, seinen Sinn für Dramatik und natürlich diesen unwiderstehlichen Akzent. Auf diese Welt, seine und unsere, wirft er einen nachdenklichen Blick, mal mitfühlend, mal bissig, mal desillusioniert, aber in jedem Fall weit entfernt von dem Draufgänger, der er einmal war. In der Zwischenzeit hat er die Antwort auf die Frage gefunden, die er sich stellte: Warum noch eine Platte machen? Nun, aus all diesen Gründen und einem weiteren, vielleicht dem wichtigsten: „Weil ich es muss.“

Und Eins ist sicher: Auch mit dem neuen Programm wird es wieder ein unvergleichliches Erlebnis sein, Hugh Coltman mit seiner Band live auf der Bühne zu sehen und zu hören.