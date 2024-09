Nach ihrer Premiere im Winter 2016/2017 und den darauf folgenden Vorstellungen geriet die Presse außer sich vor Begeisterung. Jede einzelne Aufführung war ausverkauft – das Publikum war begeistert! Aber lasst uns von vorne beginnen: "I Dolci Signori" sind die erfolgreichste Italo-Band Deutschlands. Mit ihren Tourneen haben sie seit ihrer Gründung 2002 bereits ganz Europa und sogar Abu Dhabi begeistert. Die Idee, nun auch die Theaterbühne zu erobern, entstand in Zusammenarbeit mit Stefan Tilch, dem Intendanten des Landestheaters Niederbayern, der auch Regie führte. In dieser Produktion nehmen die Musiker und Schauspieler ihr Publikum mit auf eine musikalische Reise durch Italien: Klassiker wie „Azzurro,“ „Senza una donna“ oder „Gloria“ sind geschickt in die Handlung integriert und verbreiten Urlaubsstimmung.

Worum geht es? Gloria, die Jugendliebe von Rocky, die in die USA ausgewandert ist, soll auf Anweisung ihres Onkels einen Amerikaner heiraten. Rocky, entschlossen, dies zu verhindern, steht vor dem Problem, dass ihm das Geld für die Überfahrt in die Vereinigten Staaten fehlt. In dieser verzweifelten Lage erinnert sich Rockys Großvater an die Zeiten, als ehrliche Arbeit im Bergbau in Deutschland ein Vermögen einbrachte.

Gesagt, getan: Rocky startet seine Vespa und begibt sich auf eine abenteuerliche Odyssee. Gemeinsam mit seinem Freund Gianni und der deutschen Touristin Frauke landet er schließlich in Gelsenkirchen. Doch hier ist das Zeitalter des Steinkohleabbaus längst vorbei, und Rocky findet sich frustriert wieder in seinem Heimatdorf in Süditalien.

Gerade als er seine Träume aufgegeben hat, klopft unerwartet der Geldbote an seine Tür. Jetzt hat Rocky das nötige Geld für die Reise nach Amerika, doch vielleicht hat sich in der Zwischenzeit seine Einstellung dazu geändert…