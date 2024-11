IG Jazz Stuttgart präsentiert: SüdSax Saxophonquartett

Die Musiker des „SüdSax Saxophonquartetts“ sind nicht nur hervorragende Saxophonisten, sondern auch selbst Bandleader, Komponisten und kreative Solisten mit unterschiedlichen musikalischen Charakteren.

Gegründet durch den Leiter des Quartetts Christoph Beck, traten sie in den Jahren 2012 bis 2015 in lockerer Reihenfolge auf. Seit 2016 firmiert das Quartett unter dem Namen „SüdSax“ und stellt eigene Konzertprogramm zusammen.

Lassen Sie sich von dem außergewöhnlichen Klang von vier Saxophonen verwöhnen und tauchen Sie ein in eine Welt, in der eine Rhythmusgruppe vollkommen obsolet ist! Jazzklassiker wie „All Of Me“ und „Bernie’s Tune“, eigens von den Mitgliedern für SüdSax arrangiert, bilden die Basis eines entspannten Konzertabends.