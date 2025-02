Ich werde nicht hassen / I shall not hate

„Es ist an der Zeit, dass wir uns hinsetzen und endlich miteinander reden“ lautet einer der Schlüsselsätze im Theaterstück „Ich werde nicht hassen“ von Izzeldin Abuelaish. Durch die Wiederaufnahme dieser 2014 im Theaterhaus uraufgeführten Inszenierung versuchen wir das Unsere zu tun, dem nachzukommen.

„Ich werde nicht hassen“, sagt der palästinensische Arzt Izzeldin Abuelaish. Nachdem drei seiner Töchter und seine Nichte 2009 durch einen israelischen Angriff in Gaza ums Leben kamen.

„Am 16. Januar 2009 um 16:45 Uhr wurden israelische Panzergranaten in das Schlafzimmer meiner Töchter gefeuert“, erzählt der palästinensische Gynäkologe. „Bessan, Aya und Mayar waren sofort tot, mit ihnen ihre Cousine Noor. Weil das israelische Militär Journalisten den Zugang nach Gaza verboten hatte, gab ich einem israelischen Fernsehreporter jeden Tag ein Telefoninterview. Minuten nach dem Angriff rief ich ihn beim Sender an; er übertrug unser Telefonat in die Sendung. Die Nachricht ging blitzschnell um die Welt."

Izzeldin Abuelaish erzählt vom Alltag in Gaza, vom Warten an den israelischen Checkpoints, vom Familienleben zwischen Hoffnung und Verzweiflung und vom tödlichen Anschlag. Aber vor allem kämpft er unermüdlich für Verständigung und Versöhnung mit Israel: „Hass macht blind und führt zu irrationalem Denken und Verhalten. Frieden ist Menschlichkeit. Frieden bedeutet Respekt. Frieden ist ein offener Dialog. Heute notwendiger denn je.“

Bewegtbild und Eindrücke von der Premiere von Ich werde nicht hassen 2014 im Theaterhaus

Bei den 5. Hamburger Privattheatertagen 2015 erhielt die Inszenierung von Ernst Konarek den Monica-Bleibtreu-Preis in der Kategorie „Bestes zeitgenössisches Drama“.

2010, 2011 und 2013 war Izzeldin Abuelaish für den Friedensnobelpreis nominiert.

Es spielt: Mohammad-Ali Behboudi als Dr. Izzeldin Abuelaish

Regie: Ernst Konarek

Kostümbild: Gudrun Schretzmeier

Dramaturgie: Silvia Armbruster

Video: Peter Schmidt

Regieassistenz: Brigitte Luik

Ausstattungsassistenz: David Fitzgerald

Bühnenbau: Marc Dobmaier, Max Hochreiter

Technik: Martin Hartnagel, Gunnar Hälsig Kostümanfertigung: Christin Lange

Aufführungsrechte: Felix Bloch Erben GmbH & Co. KG Berlin