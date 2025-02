Ijoma Mangold, Sandra Richter, Denis Scheck

Wie Ijoma Mangold der Faszination Bitcoin verfiel und weshalb es sich dabei nicht lediglich um eine digitale Währung handelt, sondern um ein Freiheits- und Gerechtigkeitssystem, darüber schreibt er in seinem Buch »Die orange Pille«. Ijoma Mangold ist Gast der nächsten Folge »Das gute Buch«. Mit ihm ins Gespräch kommen die beiden festen Moderator:innen Sandra Richter, Direktorin des Deutschen Literaturarchivs Marbach, und der Autor und Fernsehliteraturkritiker Denis Scheck. Basierend auf Mangolds Buch werden drei weitere Bücher ins Gespräch gebracht: Jens Biskys »Die Entscheidung. Deutschland 1929 bis 1934« über die Frage nach Handlungsoptionen auf dem Weg in den Faschismus mit kaum zu übersehenden Parallelen zur Gegenwart. Hinzu kommt Martin Mosebachs neuer Roman »Die Richtige« über die Abgründe in menschlichen Beziehungen, über Kunst und Leben, Liebe und Macht, sowie Zach Williams Debüt »Es werden schöne Tage kommen«, ein Erzählband, der uns zeigt, dass wir unsere Wirklichkeit letztlich nur bewohnen wie ein Puppenhaus.