Ika Sperling, Tilman Rau

Ein Weinanbaugebiet irgendwo in der deutschen Provinz: Während eines Kurzbesuchs in ihrem Heimatdorf muss Ika feststellen, dass ihr Vater immer weiter in die Tiefen des Internets abgetaucht ist und sich dabei in Verschwörungsideologien verloren hat. Im Alltag geben sich zwar alle große Mühe, Diskussionen zu Krieg, Impfen und Politik zu vermeiden, doch die zunehmende Entfremdung der Familie scheint unaufhaltbar. Während ihre Mutter sich ein harmonisches Wochenende wünscht und ihre Schwester nur ihre Ruhe will, versucht Ika herauszufinden, was eigentlich der Stand der Dinge ist: Hat ihr Vater das Haus schon verkauft und will auswandern? Ika Sperling erhielt 2023 als erste Comic-Autorin ein Stipendium als Rottweiler Stadtschreiberin und wurde außerdem mit dem Hamburger Literaturpreis ausgezeichnet. Mit ihrer sehr persönlichen Graphic Novel »Der Große Reset« ist sie 2024 Finalistin des Comicbuchpreises der Berthold Leibinger Stiftung geworden