Das Duo IKAN HYU elektrisiert seit 2018 Festival- und Clubbühnen mit ihren Performances, als Support für Acts wie Royal Blood und SOFI TUKKER, an Festivals wie Fusion, Great Escape, Eurosonic, Reeperbahn und c/o Pop, oder als Headliner von diversen Shows zwischen Deutschland und Indonesien.

Mit der Attitude eines modernen Rock Duos und einem einzigartigen Approach Musik zu machen, erschaffen IKAN HYU auf der Bühne zu zweit den Sound einer ‚ganzen Band’: Anisa mit einer Flying V auf der einen und Hannah mit einem halb akustisch- halb elektronischen Drumset auf der anderen Seite. Der Bass-Synth in der Mitte wird von derjenigen gespielt die noch eine freie Hand hat und komplettiert den „Oktopus-Style“.

Mit ihrem im November 2023 veröffentlichten Debutalbum ❁ OASIS ❁ tourte das Duo als Headliner durch Deutschland, Luxemburg, Italien, Slowenien und die Schweiz. × POW ! ×, die erste Single des Albums, wurde mit dem IndieSuisse-Award ‘Song of the Year’ ausgezeichnet. Eine Woche später wurde IKAN HYU von IMPALA, in Kollaboration mit Youtube, auf die Liste ‘100 Artists to Watch 2024’ gesetzt. Im November wird das Duo die zweite Europäische Headline-Tour spielen - mit der neuen EP ‘CATCH ME IF YOU CAN’, die im Oktober veröffentlicht wird.