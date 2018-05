Regie: Diana Zöller

Mit: Camilla Kallfaß, Benjamin Wendel, Sven Djurovic.

Illusionen einer Ehe, die bittersüße Komödie aus Paris steuert zu diesem ewig jungen Thema eine freche Variante bei: Jeanne und Maxime sind nicht mehr ganz frisch verheiratet und ihre Ehe hat etwas Abgeklärtes bekommen, aber eigentlich sind beide glücklich: Doch dann lockt die Neugierde. Eines Morgens fordert Jeanne eine Bestandsaufnahme: „Du gestehst mir deine Seitensprünge, dann gestehe ich dir meine… Wie viele genau waren es?“ Eine heikle Frage, die den trauten, aber unendlich eifersüchtigen Ehemann nicht nur in Verlegenheit sondern auch in außerordentliche Rage versetzt. Die Retourkutsche folgt umgehend und der so langjährige Freund Claude betritt dieses delikate Szenario. Es gibt keine Lüge ohne Konsequenz, keine Wahrheit ohne Gefahr. Was bleibt am Ende noch übrig von Maximes Freundschaft zu Claude und von seiner Ehe?

Hat Oscar Wilde vielleicht recht, dass zu einer glücklichen Ehe meist mehr als zwei Personen gehören?

Eric Assous, der französische Theaterautor weiß wie kaum ein anderer, Spannung und Humor theatralisch zusammenzulegen und das Publikum mit seinen verbalen Gefechten zu amüsieren.