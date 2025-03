Liedertheater Altmann

Spiel, Musik: Vladi Altmann, Christof Altman

Musik: Florian Dohrmann, Bobby Fischer

Im Land der Zauberer und Hexen, da geht es magisch zu. Da können Vögel Stelzen laufen und es fliegt die Kuh! Eine etwas verrückte Welt ist dieses Land, in dem Krokodile in Hängematten schaukeln, wo Bienen rückwärts fliegen und „Rote Laus, geschmort in Dreck“ eine Delikatesse ist. Hier begrüßen der Zauber-Lehrer „Franz von Firlefanz“ und die „Taschen-Hexe B-B-B-B-B-Berta“ ihre neuen Zauber- und Hexenlehrlinge. Dass das kein gewöhnlicher Unterricht wird, versteht sich nahezu von selbst. Es kommen verrückte Instrumente zum Einsatz und Mitsingen und Mitmachen sind – echtes Zauberer- und Hexen-Ehrenwort – allerstrrrengstens verboten!

Vladi und Christof Altmann erweitern für Filderstadt ihr „Land der Zauberer und Hexen“ und werden von den versierten Jazzmusikern Florian Dohrmann am Bass und Bobby Fischer am Piano begleitet.