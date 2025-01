Imaginale 2025: Materia

Neuer Zirkus, Materialtheater | Ohne Worte | Bühnennebel | Stroboskop

Spielort: Theater Rampe

»Materia« ist eine Choreographie für einen Menschen und Polystyrol in unterschiedlichsten Erscheinungsformen. Die Inszenierung erforscht die Möglichkeiten des in unserem Alltag allgegenwärtigen Materials bis zu dem Punkt, an dem es lebendig und selbst zum Protagonisten des Geschehens auf der Bühne wird. Der Spieler begleitet sein Material durch alle Phasen der Zögerlichkeit, des Widerstands, der federleichten Beweglichkeit, der machtvollen Größe. Es driftet durch Ruhe und Dunkelheit, wechselt zwischen Entdeckung und Zerstörung. Ein Werk poetischer Magie.

Der in Berlin lebende Italiener Andrea Salustri wurde in Rom zum Jongleur ausgebildet, bevor er in Berlin Tanz und Choreografie studierte. Als Preisträger des europäischen Zirkuslabels »circusnext« war »Materia« ein Hit beim Edinburgh Fringe Festival 2022.