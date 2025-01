Imaginale 2025: The Weight of the Soul — Everything is temporary

Neuer Zirkus und Figurenspiel | Wenig englischer Text | Bühnennebel

Chiara Marchese gehört zu der Generation junger Zirkusartist*innen, die ihre Kunst in erzählerische Zusammenhänge einbinden und dem Theater vollkommen neue physische Dimensionen erschließen.

In einer ungewöhnlichen Verbindung aus Seilartistik und Puppenspiel erzählt »The Weight of the Soul« von Angst und Selbstvertrauen, Zerbrechlichkeit und Gleichgewicht. Der Balanceakt auf dem Seil, der nackte Körper der Performerin, das lebensgroße Double aus Eisendraht: aus all diesen Zeichen des Fragilen entsteht eine suggestive Landschaft der Instabilität. Als Zuschauer*innen werden wir in eine wirbelnde Erzählung mit tausenden von ausgebreiteten Fäden hineingezogen, die uns mit dem konfrontiert, was wir (nicht nur) in Krisenzeiten sind: unser schlimmster Feind und unser bester Verbündeter.

Die Inszenierung wurde 2021 mit dem europäischen Zirkuslabel »circusnext« ausgezeichnet.