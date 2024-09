Von der Südküste Schwedens kommt das wegweisende Alternative-Metalcore-Ensemble. Imminence, haben in den letzten Jahren kühn ihre Nische im musikalischen Bereich geschnitzt. Trotz aller Erwartungen hat das Quintett akribisch einen Klangteppich geschaffen, der die Grenzen des Genres überschreitet.

Angeführt von Sänger und Geiger Eddie Berg, Gitarristen Harald Barrett & Alex Arnoldsson, Schlagzeuger Peter Hanström und Bassist Christian Höijer, werden Imminence mit dem kommenden Album "The Black" ihr musikalisches Können entfesseln. Schnallt euch fest, denn Imminence bereiten uns auf den großen Sprung in die Tiefen von "The Black" vor, ein kühnes Versprechen einer unvergleichlichen musikalischen Odyssee, die sich jeder Konvention widersetzt und zum Aufstieg eines neuen Genre-Klassikers einlädt.

Imminence haben im vergangenen Jahr mit bereits 5 Singles seit Juni 2023 ein neues Kapitel aufgeschlagen. Die neuen Tracks Come Hell or High Water, Desolation, Heaven Shall Burn, Death by a Thousand Cuts und Continuum haben schnell Millionen von Streams, weltweite Aufmerksamkeit und ein rasantes Wachstum in den sozialen Medien erreicht. Diese neuesten Kompositionen sind ein Beweis für die Entwicklung von Imminence und markieren einige ihrer innovativsten und fortschrittlichsten Werke bis heute. Die Band wagt sich in ein dunkleres und orchestraleres Reich und definiert weiterhin die Grenzen der modernen Alternativszene neu.

Imminence starteten vor kurzem ihre allererste Nordamerika-Tour und die Resonanz war nicht weniger als außergewöhnlich. In nur 48 Stunden war die gesamte Tour ausverkauft und die Veranstaltungsorte nicht nur einmal, sondern zweimal aufgerüstet. Dieser schnelle und überwältigende Erfolg festigten Imminence ihren Status als einer der gefragtesten Acts der internationalen Musikszene.

Mit "The Black Tour" kehren Imminence auf die Bühne zurück. Imminence werden den Thron als neue Kraft innerhalb der modernen alternativen Musikszene einnehmen.