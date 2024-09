In the Woods - Interaktive Installation

Camille Scherrer, Schweiz

Kulturzentrum Prediger, Raum neben dem Refektorium

Eintritt frei

Die interaktive Installation „In the Woods“ entführt das Publikum in einen imaginären Wald, in welchem sich die eigenen Umrisse mit den Schatten von ungewöhnlichen Tieren und Pflanzen vermischen, sobald man sich der Lichtquelle nähert. Mit Gestalten, inspiriert von traditionellen Scherenschnitten aus dem Pays d’Enhaut in den Waadtländer Alpen, aus dem die Künstlerin stammt, wird dieser Waldspaziergang zu einem spielerischen Abenteuer, in dem man sich nur allzu gern verliert.