In der Zukunft angekommen?

Jörg-Hannes Hahn ist Kirchenkreiskantor der vier Stuttgarter Dekanate. Seit 1996 unterrichtet er künstlerisches Orgelspiel, Generalbass und Methodik an der HMDK Stuttgart, seit 2007 als Professor. Verpflichtungen als Solist, Gastprofessor und als Dirigent führten ihn in die meisten europäischen Länder, Nord- und Südamerika, Israel, Russland und Fernost. Er leitet die Reihe MUSIK AM 13. mit Gästen wie K. Penderecki, S. Gubaidulina und etablierte diese als bedeutendstes kirchliches Podium neuer geistlicher Musik in Süddeutschland. Produktionen für CD, TV und Radio.