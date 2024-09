Olaf Krüger und Kerstin Langenberger verbindet die Begeisterung für die Natur und Kultur des Nordens. Nach sechs umtriebigen Recherchejahren stellen sie die schönsten und wildesten Eilande Nordeuropas in einer packenden Live-Show vor!

Island, das sagenhafte Naturwunder aus Feuer und Eis. Grönland, die Heimat der Inuit und verblüffender Rekorde. Spitzbergen, das arktische Eldorado für Tierfotografen aus aller Welt. Den Inselstaat der Färöer, der für seine Wetterkapriolen ebenso berühmt ist wie für seine Steilküsten. Und natürlich: die Lofoten, die nicht nur das Zuhause von Dorschfischern sind, sondern auch ein wahres Paradies für Liebhaber des Nordlichts.

Die vielfach ausgezeichnete Naturfotografin Kerstin Langenberger lebt seit zehn Jahren in Skandinavien. Für den Vortrag fotografierte sie u.a. den Ausbruch des isländischen Vulkans Eyjafjallajökull. Ein Jahr lang ließ sie sich in Spitzbergen zum Arctic Nature Guide ausbilden, begegnete Eisbären und Walrossen und dokumentierte das längste Schlittenhunderennen Europas.

Olaf Krüger, Fotojournalist und Reisender aus Leidenschaft, wanderte wochenlang durch Hornstrandir, Islands rauen Norden, ehe er die atemberaubende Natur Ostgrönlands kennenlernte. Sie steht in krassem Gegensatz zu den ernüchternden Lebensumständen der Inuit. Auf den Färöer-Inseln besuchte er eines der legendären Grottenkonzerte des Komponisten Kristian Blak und ließ sich von der Fußballbegeisterung der Färinger anstecken. Immer wieder stellte er fest, dass die Uhren langsamer ticken auf den 18 Inseln im Nordatlantik. Das Wörtchen „kanska“ (vielleicht) ist im Sprachschatz der Färinger tief verankert und ob die Fähre wirklich ablegt, bestimmt immer noch das Wetter!

Für die Live-Multivision „Inseln des Nordens“ haben Kerstin und Olaf keinen Aufwand gescheut: Eindringliche Porträts, schwelgerische Landschaftsaufnahmen und über die Leinwand tanzende Nordlichter in nie gesehenen Zeitraffersequenzen verleiten zum Staunen und Träumen. Selten erlebten Zuschauer die fragile Schönheit des Nordens so unmittelbar – es sei denn, sie bereisten sie selbst.

Kerstin Langenberger

Die gebürtige Rheinländerin verliebte sich nach dem Abitur Hals über Kopf in Skandinavien und verbrachte seitdem neuen Jahre in Island und je ein Jahr in Norwegen und auf Spitzbergen. Dort lebt und arbeitet die Globetrotterin als Arctic Nature Guide, Hüttenwart, Ranger und Fotograf. Fotografie ist für Kerstin ebenso eine Leidenschaft, wie die wilden Landschaften und extremen Lichtstimmungen der Arktis: das Staunen außerhalb des Suchers hat sie nicht verlernt. Zusammen mit Olaf Krüger arbeitet sie an einem gemeinsamen fotografischen Großprojekt über die „Inseln des Nordens“. Ihre außergewöhnlichen Bilder sind international vielfach prämiert worden, u.a. beim „GDT Europäischen Naturfotograf des Jahres“, „Glanzlichter“ und „Asferico“. Ihr erster Bildband „50 Highlights Island“ wurde sofort zum Bestseller. Die Kamera ist für Kerstin Langenberger das Medium, mit dem sie ihre Liebe zur Natur am besten vermitteln kann. Sie erwartet und erarbeitet sich ihre Motive auf oft langen (Ski-)Wanderungen und verzichtet dabei bewusst auf motorisierten Transport. Sie versucht ihr Leben so gut es geht mit Klima- und Naturschutz zu vereinbaren und dabei auch andere für einen respektvollen Umgang mit der Natur zu begeistern.

Olaf Krüger

Olaf Krüger gehört seit vielen Jahren zu den bekanntesten und erfolgreichsten Vortragsreferenten im deutschsprachigen Raum und hat sich als Fotojournalist mit Spezialisierung auf Indien und den hohen Norden Europas einen Namen gemacht. Er studierte Kunstgeschichte und Germanistik. Seine große Leidenschaft für das Reisen und Fotografieren führte ihn rund um den Globus, ehe er 1990 erstmals nach Indien reiste. 2011 wurde er für besondere Leistungen auf dem Gebiet der Deutsch-Indischen Beziehungen und für seine Arbeit als Fotojournalist in New Delhi mit dem Gisela-Bonn-Preis ausgezeichnet. Seine Live-Reportage INSELN DES NORDENS, die er zusammen mit Kerstin Langenberger realisierte, sahen mehr als 50.000 Zuschauer. Seit 2004 reist er regelmäßig in den hohen Norden. Sein Bildband „50 Highlights Island“ ist seit Jahren ein Bestseller. Zeitgleich zum neuen Island-Vortrag erschien 2019 bei Frederking & Thaler der Band „Sagenhaftes Island“. Olaf präsentiert seine Live-Reportagen einem begeisterten Publikum u.a. auf der Mundologia in Freiburg und beim Schweizer Veranstalter explora AG. Seine Bilder und Reportagen wurden vielfach veröffentlicht (GEO, Die Zeit, Spiegel, Harenberg- und Weingarten-Kalenderverlag, Abenteuer und Reisen u.a.). Er ist Stammfotograf der Bildagentur imagebroker und Initiator der Stuttgarter Vortragsreihe TRAUM & ABENTEUER, sowie des Online-Portals WELT & WIR.