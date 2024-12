Die renommierten finnischen Meister des Melodic Death Metal, Insomnium, freuen sich, die "Beyond the Shadows of the Dying Sun" 10th Anniversary Tour anzukündigen, um ein Jahrzehnt ihres legendären Albums "Shadows of the Dying Sun" zu feiern. Diese bedeutende Tour wird die Band durch 13 europäische Städte führen, wo sie eine unvergessliche Performance des gesamten Albums darbieten werden, einschließlich Hymnen wie "While We Sleep", "Primeval Dark" und "Ephemeral" sowie weiterer Evergreens. Dies wird eine der wenigen Gelegenheiten sein, Insomnium wieder in ihrer ursprünglichen Album-Besetzung mit Ville Friman und Markus Vanhala an den Gitarren auf der Bühne zu sehen.

Als ganz besonderer Gast wird Omnium Gatherum die Tour begleiten und ein Jubiläumsset ihres Albums "Beyond" in voller Länge spielen. Dieses 2013 erschienene sechste Studioalbum der finnischen Virtuosen gilt als Meilenstein in ihrer Diskographie und enthält Fan-Favoriten wie "New Dynamic", "The Unknowing" und "White Palace".

Um dieses epische Line-Up abzurunden, werden die texanischen Überflieger Hinayana für 13 unvergleichliche Abende voller Melodic Death Metal-Magie dazustoßen.

„Shadows of the Dying Sun nimmt einen besonderen Platz in unseren verdunkelten Herzen ein. Es markierte einen Wendepunkt in unserer Karriere und brachte uns auf ein neues Level“, kommentiert Insomniums Niilo Sevänen. „Wir freuen uns darauf, dieses Album in seiner ganzen Pracht auf der Bühne zum Leben zu erwecken. Einige dieser Songs wurden noch nie live gespielt.“ Omnium Gatherums Jukka Pelkonen fügt hinzu: „Die OGs starten das Jahr 2025 mit einer erfreulichen Darbietung, indem wir euch unser geliebtes "Beyond"-Album live präsentieren. Wir sind sehr stolz darauf, wieder die Bühne mit unseren Brüdern von Insomnium zu teilen, die dasselbe mit ihrem "Shadows of the Dying Sun" tun werden! Also seid mutig, abenteuerlustig und kommt und erlebt dieses Jubiläums-Spektakel!“