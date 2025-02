Internationales Bachfest Stuttgart 2025

Das Bremer Ensemble Los Temperamentos und das Ballet Folclórico del Perú präsentieren mit Fiesta Peruana einen einzigartigen Konzertabend: Auf dem Programm stehen die faszinierende Musik des berühmten Codex Martinez Compañón und speziell für diesen Anlass choreografierte, authentische Tänze in kunstvollen Originalkostümen.

Zusammen erwecken beide Ensembles peruanische Musik des 18. Jahrhunderts wieder zum Leben; aufgenommen und in die Gegenwart transportiert in Arrangements des Ensembleleiters Néstor F. Cortés Garzón. Daraus wird ein farbenfrohes Konzert, das die kulturelle Vielfalt europäischer, afrikanischer und indigener Wurzeln widerspiegeln. Die jungen Musiker des Barockensembles Los Temperamentos sind auf Konzertbühnen in der ganzen Welt unterwegs und präsentieren dabei ihren ganz eigenen, unverwechselbaren Klang voller Vitalität und Spielfreude. Gemeinsam mit den professionellen Tänzern des Ballet Folclórico del Perú versprechen sie uns einen sensationellen Abend.

Programm

Musik aus dem Codex Martínez Compañón (Trujillo/Peru, 1782–85)

Mitwirkende

Ballet Folclórico del Perú

Ensemble Los Temperamentos

Néstor F. Cortés Garzón Künstlerische Leitung

Fabricio Varela Travesi Choreografie