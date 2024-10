Investition für die Zukunft - Wie werde ich als Frau finanziell unabhängig?

Fast jede von uns steht vor der Herausforderung: Wie kann ich meine Ziele und Wünsche erreichen und wie habe ich auch im Alter noch genug Geld zum Leben. Und zudem möchte ich auch im Hier und Jetzt mein Leben genießen.

Klar ist, je früher Sie starten, desto weniger müssen Sie monatlich zur Seite legen. Das ist mittlerweile allen klar. Doch was mache ich mit dem Geld, welches ich zur Seite gelegt habe? Wir schauen uns in diesem Kurs gemeinsam an, was Investieren bedeutet, in was Sie investieren können und warum auch die Altersvorsorge eine Investition in Ihre Zukunft ist.