Insel des Glücks

Live-Reportage von und mit Robert Neu

Irland ist ein Sehnsuchtsziel: Traumhafte Küstenlandschaften und schroffe Berge treffen auf irische Lebensfreude und Kultur am Rande Europas. Fotograf Robert Neu erkundet die grüne Insel mit seinem Fahrrad: 3.000 Kilometer legt er so zurück, vom milderen Süden bis in den entlegenen Norden, wo die Zeit stehen geblieben scheint.

Der Wild Atlantic Way, die berühmte Küstenstraße am Atlantik, führt an den traumhaften Halbinseln Dingle und Beara sowie dem legendären Ring of Kerry vorbei. Auf Skellig Michael finden sich Landschaften wie aus Star Wars und die niedlichen Papageientaucher. Die Aran Inseln sind geprägt von rauem Klima und steinzeitlichen Monumenten. Robert Neu steigt auf die Berge von Connemara, geht pilgern am Tag des Nationalheiligen St. Patrick und erlebt ursprüngliche Abende voll von Musik und Geselligkeit in den urigen Pubs des Landes.

Majestätische Klippen, grüne Hügel, charmante Dörfer und gastfreundliche Menschen: Durch fesselnde Bilder, mitreißende Musik und lebendige Erzählungen versucht Robert Neu Irland in möglichst vielen Facetten zu zeigen.