Er ist DAS gefühlvolle Nachwuchs-Stimmenwunder der schwedischen Pop-Szene: Mit gerade einmal 26 Jahren blickt er bereits auf eine 10-jährige Karriere zurück. Isak Danielson sorgt mit seiner außergewöhnlichen, emotionalen Verletzlichkeit und seiner zeitgleich so kraftvollen Stimme für Gänsehautmomente.

Trotz seines jungen Alters veröffentlichte Isak Danielson bereits vier Alben, verzeichnet über 2,7 Millionen monatliche Hörer:innen auf Spotify und wurde in seiner Heimat bereits mit Gold und Platin ausgezeichnet. Mit gerade einmal 17 Jahren veröffentlichte der Songwriter seine Debüt-EP "Volume One". Den Durchbruch erzielte er schließlich mit dem Release seines ersten Albums "Yours". Sein Pop-Song "Ending" wurde durch ein virales Video der Tänzerin und Influencerin Maddie Ziegler (fast 14 Millionen Instagram-Follower) zu einem Lieblingssongs professioneller Tänzer und Tänzerinnen weltweit. In Shows wie der US- amerikanischen Sendung "So you Think You Can Dance" oder in der kanadischen Tanzshow "Revolution" wurden zu "Ending" Choreografien aufgeführt. Zudem diente der Song als dramatische "Kulisse" für eine fast fünfminütige emotionale Schlussszene in der Marvel-TV-Serie "Cloak and Dagger", was ihm einen Platz unter den Top 10 der "Reporter Top TV Songs"-Charts einbrachte.

Startschuss für die Karriere des Ausnahmetalents war die Teilnahme an der schwedischen Version der Castingshow "X Factor" 2012. Als Drittplatzierter startete Isak Danielson richtig durch und veröffentlichte seither vier Alben: "Yours" (2018), "Remember To Remember Me" (2020), "Tomorrow Never Came" (2021) und zuletzt "King Of A Tragedy" (2022). Sein Katalog hat allein auf Spotify mehr als 400 Millionen Streams gesammelt.

Mit "Broken" landete Isak Danielson seinen ersten großen Hit in Schweden und erreichte Platinstatus. Drei weitere Songs wurden mit Gold ausgezeichnet und auch in Norwegen konnte er sich schon über zwei Goldauszeichnungen freuen. Eine außergewöhnliche Karriere eines außergewöhnlichen Künstlers mit einer reifen und faszinierenden Stimme, die zweifelsohne unter die Haut geht.