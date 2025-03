Da im Januar 2025 ein Jahrzehnt seit ihrem Live-Debüt vergangen ist, haben IST IST eine beeindruckende Leistung erbracht.

Der Ruf basiert auf Mund-zu-Mund-Propaganda, einer ausgeprägten nordischen DIY-Arbeitsmoral und einem stets wachsender Katalog erfolgreicher Studio- und Live-Veröffentlichungen, die alle über sie selbst veröffentlicht wurden eigenes Label Kind Violence Records.

Das vierte Album „Light A Bigger Fire“ erreichte im September 2024 Platz 25 der britischen Album-Charts und die Band spielte vor über 8.000 Menschen in dreizehn Ländern an berühmten Veranstaltungsorten wie

im Paradiso in Amsterdam und in der New Century Hall in Manchester auf der Albumtournee. IST IST sind nun bereit, ihre unermüdlichen Touren fortzusetzen und erneut auf Tour zu gehen 2025, um ihre kompromisslos intensive Live-Show an neue und vertraute Orte zu bringen.