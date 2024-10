Trump vs.Harris - Wird der 5. November das Ende der US-Demokratie bringen?

Ein Vortrag mit Prof. Astrid Franke von der Universität Tübingen

Trump die Zweite - eine amerikanische Diktatur als reelle Gefahr?

In ihrem Vortrag beschäftigt sich die Kulturwissenschaftlerin Astrid Franke mit der Frage, ob eine Wiederwahl von Donald Trump die USA in die Gefahr bringen bringen könnte, sich in eine Diktatur zu verwandeln und wie dieser Gefahr begegnet werden könnte.

Schon 1935 beschrieb der US-Autor Sinclair Lewis in seinem Roman It Can't Happen Here (Das ist bei uns nicht möglich) die Entwicklung einer amerikanischen Diktatur nach dem Vorbild des Aufstiegs des NS-Regimes in Deutschland. Heute müssen wir uns ernsthaft mit der Frage auseinandersetzen, ob eine zweite Amtszeit von Donald Trump als US-Präsident den Rückbau oder gar das Ende der amerikanischen Demokratie bedeuten würde. Wie es soweit kommen konnte und wie sich antidemokratische Tendenzen von der Vergangenheit in die Gegenwart entwickelt haben, soll im Vortrag behandelt werden. It Can't Happen Here? Doch, kann es! Aber wie dem begegnen? Auch darüber soll gesprochen werden.