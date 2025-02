Seit über 40 Jahren ist Roberto Capitoni auf den deutschen Bühnen unterwegs. In seinem Jubiläumsprogramm nimmt er das Publikum mit auf eine sehr persönliche komödiantische Zeitreise, gibt dabei seine Lieblingsnummern aus den vorherigen sieben Soloprogrammen zum Besten. Den Rahmen dafür bietet seine nicht ganz ernst gemeinte Biografie „Vom Punk zum Comedian“. Von seinen ersten musikalischen Begegnungen mit den Beatles-Singles seiner Schwester über die Zeit als Schlagzeuger einer Punk-Band bis hin zu haarsträubenden Erlebnissen als Stagehand bei Queen, AC/DC und Tina Turner. Er erzählt, wie er durch den Besuch eines Punk-Konzerts Ende der 80er Jahre in Stuttgart zum Comedian wurde. Das Programm führt von seiner Kindheit als Italo-Schwabe in Isny zur Pubertät seiner Tochter – eine Reise über 60 Jahre Roberto und 40 Jahre Comedy. Denn wie sein Pate Luigi immer sagt: Italiener leben länger… außer mit Betonschuhen.