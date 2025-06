Erleben Sie eine unvergessliche Italienische Nacht voller Genuss und Kultur

Es ist Zeit, die Sinne zu verwöhnen und in das zauberhafte Flair Italiens einzutauchen! Am kommenden Samstag, den 19. Juli 2025, erwartet die Besucher der Stadt Schwäbisch Gmünd von 11 – 23 Uhr eine unvergessliche "Italienische Nacht".

Die Italienische Nacht wird wie in den Vorjahren auf dem Marktplatz von Schwäbisch Gmünd stattfinden, der eigens für diesen Anlass in ein Stück Italien verwandelt wird. Die Besucher werden von der Atmosphäre einer italienischen Stadt empfangen, mit farbenfrohen Fahnen und einer Fülle an kulinarischen Köstlichkeiten.

Das Highlight des Abends ist zweifelsohne die exquisite italienische Küche. In zahlreichen authentischen Ständen können die Gäste eine Vielzahl traditioneller Gerichte kosten, darunter frisch zubereitete knusprige Pizza, herzhafte Antipasti und weitere Köstlichkeiten.

Der Eintritt zur Italienischen Nacht ist frei, und Alle sind herzlich eingeladen, sich diesem unvergesslichen Abend anzuschließen.

Die Touristik und Marketing GmbH möchte sich herzlich bei den großzügigen Sponsoren bedanken, die diese wundervolle Veranstaltung ermöglicht haben.

Erleben Sie eine Nacht voller italienischer Leidenschaft, Kulinarik und Unterhaltung - es wird eine Veranstaltung für die ganze Familie sein, bei der alle etwas zum Genießen finden.