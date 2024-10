Jaël: „Sensibelchen“

Eine musikalische Lesung

Sensibelchen weiß, es ist anders. Es spürt mehr, sieht mehr und riecht mehr als andere. Es hat andere Interessen und Spielideen und sooo viele Fragen. Manchmal kommt es sich vor, als wäre es von einem fernen Planeten. Das ist nicht immer einfach. Aber es merkt auch: Ich bin sowie ich bin. Und es ist gut, so zu sein!

Anlässlich des heutigen bundesweiten Vorlesetags haben wir einen ganz besonderen Gast in der Stadtbibliothek: Jaël Malli. Die bekannte Schweizer Musikerin und Songwriterin war früher Frontfrau von Lunik, ist seit 10 Jahren solo unterwegs, nahm bei „Sing meinen Song“ teil und ist in der Schweiz Botschafterin für den Vorlesetag. 2023 veröffentlichte Jaël ein Kinderalbum mit dem Titel «Sensibelchen» und zeigt, dass Musik für Kleine nicht einfach nur laut und lustig sein muss, sondern auch lieblich, nachdenklich und ruhig sein darf. Jaël möchte mit ihrem Album und dem Buch das Verständnis für Hochsensible stärken. Sie wird uns erzählen und vorlesen, wie Sensibelchen die Welt wahrnimmt und ihre Songs mit ihrer gefühlvollen und ausdrucksstarken Stimme singen. Begleitet wird Jaël an der Gitarre von Domi Schreiber. Und Sensibelchen ist natürlich auf Großleinwand mit dabei. Also: Wohlfühlkuscheldecke einpacken und mit offenem Herzen vorbeikommen!

Für sensible kleine und große Menschen ab 3 Jahren