Am Sonntag 23. März gibt das Göppinger Jugendsinfonieorchester unter der Leitung von Stadtmusikdirektor Martin Gunkel sein traditionelles Jahreshauptkonzert.

Auf dem Programm stehen u.a. die Ouvertüre zur Oper „Die Italienerin in Algier“ von Gioachino Rossini, die Orchesterfantasie „Eine Nacht auf dem Kahlen Berge“ von Modeste Mussorgsky und der Danzón Nr. 2 von Arturo Márquez.

Solistin beim Konzertstück „Introduction et Rondo Capriccioso“ von Camille Saint-Saëns ist die junge Geigerin Sophie Rauch, mehrfache 1. Bundespreisträgerin des Wettbewerbs „Jugend musiziert“ und Stipendiatin der „Deutschen Stiftung Musikleben“.

Das Göppinger Jugendsinfonieorchester gehört zum Ensembleangebot der Städtischen Jugendmusikschule Göppingen. Dirigent des Orchesters ist seit 36 Jahren Stadtmusikdirektor Martin Gunkel. Rund 100 junge Musikerinnen und Musiker gehören dem Jugendsinfonieorchester an. Das Ensemble soll Kinder und Jugendliche musikalisch fördern und ihnen durch die Erarbeitung traditioneller und moderner

Orchesterwerke Gelegenheit zu anspruchsvollem Orchesterspiel bieten. Darüber hinaus wird Bundespreisträgern des Wettbewerbs "Jugend musiziert" Gelegenheit gegeben, solistisch bei Konzerten mitzuwirken.

Konzertreisen und internationale Jugendbegegnungen führten das Göppinger Jugendsinfonieorchester mehrfach nach Spanien, Italien, Norwegen, Ungarn, Österreich, Lettland, Großbritannien, Frankreich und in die USA. Das JSO musizierte unter anderem in der Carnegie Hall New York, im Goldenen Saal des Wiener Musikvereins, im Palau de la Musicá Catalana Barcelona, in der Basilica Giovanni e Paolo in Venedig, im Budapester Rathaus, im Nidaros Dom Trondheim, im Palazzo Pitti Florenz, in der Gilde Riga, in St. Feliu de Sabadel, in der Sagrada Familia Barcelona, im Théâtre Antique d'Arles, in der Southwark-Kathedrale London, in der Basilika Santa Maria in Rom, im Petersdom im Vatikan und in der Kathedrale La Madeleine Paris.

Beim IX. New York International Music Festival in den USA wurde das Göppinger Jugendsinfonieorchester in der Carnegie Hall mit der Goldmedaille ausgezeichnet.