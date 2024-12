Im Januar und Februar 2025 spielt Jan Blomqvist im Rahmen seiner Mute Tour 2025 live in Berlin, Stuttgart, Zürich, München, Köln und Hamburg!

Der Berliner Künstler Jan Blomqvist ist weit mehr als nur ein DJ: Als virtuoser Musiker, Sänger und Produzent bringt er seine unverwechselbare Mischung aus elektronischen Kompositionen live auf die Bühne. Von den Anfängen seiner musikalischen Karriere in der Grunge-Szene, in der er Gitarre und Schlagzeug spielte, bis hin zu seinem Wechsel in die elektronische Musiklandschaft Berlins, hat sich Jan zu einem Meister entwickelt, der orchestrale Klanglandschaften mit seinen Fingerspitzen erschafft.

In einer Zeit, in der Live-Acts häufig von DJs in den Schatten gestellt wurden, hat Jan Blomqvist entscheidend dazu beigetragen, die Live-Performance, echte Instrumente und komplexe Harmonien in die Welt der Techno- und Elektromusik zurückzubringen. Seine Wirkung ist weltweit zu spüren: Er war bereits dreimal auf der Bühne des Coachella-Festivals zu sehen, ist ein fester Bestandteil von Burning Man und zieht jährlich bei bis zu 100 Konzerten eine große Fangemeinde in seinen Bann.

Mit fast 1.000 absolvierten Konzerten zeigt Jan Blomqvists Tourkalender, dass er ein fester Bestandteil der elektronischen Musikszene ist. Wenn er nicht auf Tour ist, verbringt er seine Zeit im Studio. Kooperationen mit Künstlern wie Ben Böhmer und Oliver Koletzki zeugen von seinem Einfluss, und auch als Remixer für Größen wie Claptone und Seal beweist er seine Vielseitigkeit.

Während er lange davon träumte, seine eigene Musik zu veröffentlichen, gründete Jan 2024 schließlich das Label „Disconnected“. Der Name des Labels leitet sich von Jans aktuellem Album „Disconnected“ ab, in dem er sich tiefgehend mit dem Phänomen der zunehmenden Entfremdung auseinandersetzt.

Mit diesem neuen Schritt und einer Rückkehr zur Bühnenpräsenz mit einer Live-Band-Konstellation im Herbst 2024 scheint sich für Jan Blomqvist Geschichte zu wiederholen: Nach drei Jahren Solo-Touren beschloss er, erneut mit seinen langjährigen Freunden Christian Dammann (Schlagzeug) und Felix Lehmann (Keyboard) auf der Bühne zu stehen.