Jan F. Welker, Kai Bliesener, Joachim Speidel, Jochen Faber

Bewegende Gemälde sieht man normalerweise in Galerien oder Museen. Doch nun ist alles anders. Der Waiblinger Maler Jan F. Welker zeigt zahlreiche Bilder als Teil eines unterhaltsamen Abendprogramms. Gemeinsam mit den Schriftstellern Kai Bliesener und Joachim Speidel und dem Theatermacher Jochen Faber entstand so das Projekt „Tote Ratten und Gummibärchen“.

Inspiriert von den großen Originalen haben die Autoren literarische Miniaturen und Kurzgeschichten verfasst, von denen sie einige an diesemAbend präsentieren werden. Das jeweilige Gemälde ist dabei mehr als eine Kulisse, es ist Teil der Geschichte.

Das Figurentheater liefert ernste und komische Kommentare und Mini-Dramen einer menschengroßen Rattenfigur und ihrer kleineren Kolleginnen zu den starken Bildern und Texten.

Diese bunte Mischung ist humorvoll, gesellschaftskritisch, politisch, aber vor allem enorm unterhaltend.

„Wir haben nur positive und begeisterte Rückmeldungen zum ganzen Abend und den Künstlern“, so Veranstalterin Ina Kern über den ausverkauften Premierenabend am 8. März 2024.

„Es war einfach gut. Ein klasse Abend!“, ergänzte ein Teilnehmer.

Im Zentrum von Welkers Schaffen steht der Mensch mit seinem Schicksal in seiner ganzen existenziellen Breite. Die Autoren und der Theatermacher erkunden diesen Rahmen und bringen dem Publikum so die Bilder nahe. Mal unbeschwert und leicht im Schwebezustand des Glücks, dann wieder in die schicksalhaften Momente abtauchend. Es ist immer auch ein Blick in die Abgründe des menschlichen Seins: persönlich, historisch oder politisch. Die menschliche Schönheit in ihrer Anmut und Sinnlichkeit sind ebenso Thema wie die hässlichen Seiten – Armut, Exzess, Verzweiflung, Brutalität und Gewalt.

Gemälde, Literatur und Performance sind so eng miteinander verwoben, dass etwas ganz Eigenes entsteht: eine Reise durch leichte Schwere und schwere Leichtigkeit.

Aus dem Zusammentreffen der vier ganz unterschiedlichen Künstler ist nun ein besonderes und besonders schönes Buch entstanden, das im März 2024 im Early Bird Books Verlag veröffentlicht wurde.

www.rattenbaerchen.de