Jazz in the city

Ob das Konzert drinnen oder draußen stattfinden wird, das entscheidet am diesem Abend schlicht das Wetter. Ganz sicher aber ist, dass in/vor der Heidenheimer Stadtbibliothek dem traditionellen Jazz ein großes Fest bereitet wird. Simon Holliday, der Pianist und Sänger, wandert mit seinen Musikern in zwei Formationen zurück in die Zeit des Swing und des New-Orleans Jazz – dorthin also, wo alles begann. Mit seiner fünfköpfigen Band SIMON HOLLIDAY AND HIS RhYTHM lässt der Brite zahlreiche Stücke von Fats Waller wieder auferstehen.

Im zweiten Set stehen an diesem Abend dann sieben Musiker auf der Bühne, die mit Improvisationen dem New Orleans Jazz ein Fest bereiten. Der New Orleans Jazz ist heute die am längsten existierende Form von Pop-Musik. Tanzmusik, Spirituals und Show-Hits verschmelzen darin. Diese Melange Ton für Ton zu kopieren, kommt für Hollidays zweite Band THE NEW ORLEANS EXPERIENCE nicht in Frage. Vielmehr interpretieren sie den Stil neu und frisch, wann und wo immer sie auftreten. Jeder Auftritt mündet in eine Mini-Parade, bei der die Zuhörer sich unmittelbar ins French Quarter in New Orleans versetzt fühlen.