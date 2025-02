Sinfonieorchester Sindelfingen

Klavier: Jonathan Hanke

Leitung: Christina Krebs

Leonard Bernstein (25.8.1918 – 14.10.1990) Candide Overtüre

Don Gillis (17.06.1912 – 10.01.1978) Sinfonie 5 1/2 "A Symphony for Fun"

George Gershwin (26.09.1998 – 11.07.1937) Rhapsody in Blue Solist: Jonathan Hanke

Leroy Anderson (29.06.1908 – 18.05.1975) Promenade Jazz legato Jazz pizzicato

Dimitri Schostakowitsch (25.09.1906 – 09.08.1975) Jazz - Suite No. 2Jazz UP!

So jazzig haben Sie das Sinfonieorchester Sindelfingen noch nie gehört! Mit Kompositionen von Schostakowitsch, Gershwin, Anderson, Bernstein und Gillis stehen lauter Highlights auf dem Programm, die an der Schwelle zwischen Jazz und Klassik stehen. Vor 101 Jahren geschrieben, ist die "Rhapsody in Blue" brandaktuell: George Gershwin wollte seinen Landsleuten damit ein Stück echte amerikanische Musik schreiben und mithilfe der Musik auch alle ethnischen und kulturellen Barrieren überwinden. Bei der Uraufführung der "Rhapsody" in der New Yorker Aeolien Hall tobte das Publikum, das aufsteigende Thema in der Klarinette schlug die Zuhörer sofort in seinen Bann.

George Gershwin begründete mit der "Rhapsody" seinen eigenen Weltruhm. Aber auch Leroy Andersons kurze Stücke oder Schostakowitschs „Jazz-Suite“ haben Weltruhm erlangt, ganz zu schweigen von Bernsteins „Candide Overtüre“, die eines der meistgespielten Werke des großen Dirigenten und Komponisten ist. Mit Jonathan Hanke, auch er ein Grenzgänger zwischen Klassik und Jazz, musiziert ein ebenso kompetenter wie begeisterungsfähiger Solist mit dem Sinfonieorchester Sindelfingen- beste Voraussetzungen für ein spannendes Konzert.