Jazzfrühstück

Sonntag 20.7.2025 11.00 Uhr

DER MUSIKALISCHE START IN DEN SONNTAG

Die Jazzfrühstücke sind der längst nicht mehr geheime Geheimtipp im Programm der Opernfestspiele Heidenheim. Sogar Stars wie Fola Dada, die diesmal gemeinsam mit Götz Alsmann und der SWR Big Band bei der Jazzgala zu erleben ist, sind bereits im Brunnengarten aufgetreten. Auch im kommenden Sommer wird in lockerer Atmosphäre an drei Sonntagen wieder gebruncht oder gejazzt. Die Elite der jungen wie auch der bereits etablierten Jazzer*innen hat hier ein beliebtes Podium für ihre swingende, groovende und virtuose Musik.

NO SCHOOL LIKE OLD SCHOOL

Mit Alexander Bühl am Tenorsaxophon und Lukas Jochner an der Posaune treffen sich zwei Brüder im Geiste. Optisch kaum zu verwechseln, sind sie sich musikalisch doch zum Verwechseln ähnlich. Beide spielen leidenschaftlich gerne Straight Ahead Jazz im Stile von Stan Getz & J. J. Johnson, Al Cohn & Bob Brookmeyer, John Coltrane & Curtis Fuller.

Mit Moritz Langmeier am Piano, Andrey Tatarinets am Bass und Johannes Hamm am Schlagzeug garantiert das ein swingendes Erlebnis der Extraklasse – No School Like Old School.