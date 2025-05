Jazzfrühstück

Gregor Hübner Trio

Sonntag 27.7.2025 11.00 Uhr

DER MUSIKALISCHE START IN DEN SONNTAG

Die Jazzfrühstücke sind der längst nicht mehr geheime Geheimtipp im Programm der Opernfestspiele Heidenheim. Sogar Stars wie Fola Dada, die diesmal gemeinsam mit Götz Alsmann und der SWR Big Band bei der Jazzgala zu erleben ist, sind bereits im Brunnengarten aufgetreten. Auch im kommenden Sommer wird in lockerer Atmosphäre an drei Sonntagen wieder gebruncht oder gejazzt. Die Elite der jungen wie auch der bereits etablierten Jazzer*innen hat hier ein beliebtes Podium für ihre swingende, groovende und virtuose Musik.

GREGOR HÜBNER TRIO – JAZZSTANDARDS UND EIGENKOMPOSITIONEN

Gregor Hübner ist ein preisgekrönter, Grammy-nominierter Komponist und Geiger, der von Publikum und Kritikern gleichermaßen fu?r seine visionäre Arbeit in verschiedenen Genres gefeiert wird. Seine Musik wurde von The New York City Jazz Record als "herausfordernd und lebendig ... nahtlos integriert er kammermusikalische Elemente mit Avantgarde Jazz" beschrieben. Der in Stuttgart geborene Hu?bner lebt zwischen New York und Mu?nchen. Als Mitglied des Sirius Quartetts, des Richie Beirach/Gregor Hübner Duos, von El Violin Latino, Berta Epple und seinem Munich Composers Collective trat er bei vielen Festivals auf, darunter das Montreux Jazzfestival, das Kork Festival Irland, das Tiblisi Jazz Festival und das Bell Atlantic Festival in New York. Aus Hübners Zusammenarbeit mit Richie Beirach und George Mraz sind drei von der Kritik hochgelobte Alben hervorgegangen, darunter das fu?r den Latin Grammy nominierte Round About Federico Mompou. 2017 gewann er den Grande Prize beim New World Composers Competition der New Yorker Philharmoniker. Hu?bner erhielt außerdem Aufträge von der Internationalen Bachakademie Stuttgart, dem Stadttheater Fu?rth und der Landesakademie Ochsenhausen, dem Grand Théâtre de la Ville de Luxemburg, der WDR Big Band und Tribeka New Music und vielen anderen. Seine Werke wurden von bedeutenden Ensembles wie dem Pittsburgh Symphony Orchestra, dem Nova Philharmonic Orchestra und dem Stuttgarter Kammerorchester uraufgefu?hrt. Die Irish Times schrieb in ihrer Rezension einer Aufnahme mit Hübner, Beirach und dem Saxophonisten Charlie Mariano: "Der Geiger Gregor Hübner ... ist in einer Stimmung, die jeden umhaut ... emotional komplex ... wunderschön." Derzeit hat er eine Professur fu?r Komposition an der Hochschule fu?r Musik und Theater in Mu?nchen inne.