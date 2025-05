Jazzküche Kuhn präsentiert: STU:MA feat. Kuhn/Weiss/Dittmann/Hamm

Am heutigen Abend gibt es in der Jazzküche ein wunderbares gemischtes Doppel, denn der Saxophonist Sandi Kuhn (u.a. Landesjazzpreisträger BW) hat wieder wunderbare Gäste eingeladen. Team Mannheim stellt dieses Mal mit Johannes Hamm am Schlagzeug und Jan Dittmann am Kontrabass eine herausragende Rhythmusgruppe. Die Stuttgarter Fraktion wartet mit dem großartigen Pianisten Andre Weiss und dem Gastgeber Sandi Kuhn auf. Man darf auf ein groovend-swingendes, farbenreiches und interaktives musikalisches Freundschaftsspiel gespannt sein. Großes Tennis - unbedingt kommen!