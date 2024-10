Jazzstadt Stuttgart – Jamsession

Was gefällt, wird gespielt! Heute Abend lädt die Kiste wieder alle spielwütigen Musiker zur Jamsession in die Kiste ein. Rhythmusgruppe und Schummerlicht inklusive. Wer nur zuhören will, darf natürlich auch kommen.

Im Rahmen der Nachwuchsförderung wird diese Jamsession durch die Eva Mayr-Stihl Stiftung unterstützt.

Die in Zusammenarbeit mit Studenten und Abgängern der Musikhochschule Stuttgart organisierte Rhythmusgruppe ist diesmal:

Frank Eberle - Piano

Andrey Tatarinets - Bass

Ferenc Mehl - Drums