Jazzstadt Stuttgart – Jazz für alle: Strange Meeting

Eine Bandbesetzung zusammenzustellen, die sich unter natürlichen Umständen wahrscheinlich eher nicht auf der Bühne träfe. Das war der Plan von Marco Sickinger. Der legendäre Vibraphonist Dizzy Krisch war der erste Teil der Band. Der Rest fügte sich schnell. Durch Anselm Krisch am Klavier, Lukas Wögler am Saxophon und Andrey Tatarinets am Bass wird die Band komplettiert.

Gespielt wird Musik, die eben nicht vom Ideengeber kommt, sondern von seinen Gästen und anderen. Sie hören Kompositionen von Dizzy Krisch und Lukas Wögler in außergewöhnlichen Neuinterpretationen, sowie Kompositionen von Gerry Mulligan, Kenny Barron, Wayne Shorter, Bill Frisell und vielen mehr.