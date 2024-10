Jerry Lu Trio // Gruppa Goldenberg

Jerry Lu Trio – In Two Minds Tour 2024/2025

Jerry Lu krönt seine grandiosen, oft hymnisch gefeierten Live-Auftritte der letzten Jahre mit der Veröffentlichung seines neuen Trio-Albums „In Two Minds“. Über ein Jahrzehnt spielen die Musiker bereits zusammen und beschreiten ganz selbstverständlich ihren klangnarrativen Weg zwischen Straight Ahead und Modern, Swing und Groove, mal mit furios schnellen Stücken, mal mit zart hingetupften Balladen, in denen jeder Ton zu schweben scheint.

Jerry Lus eigene Kompositionen und seine respektvollen Arrangements von Standards des Great American Songbook erstrahlen in ihrer melodiösen Schönheit und erfahren zugleich eine erfrischend moderne Deutung.

Die Musik präsentiert sich direkt und ohne Umschweife und nur zu leicht könnte man die Tiefgründigkeit überhören – so eingängig und elegant kommt sie daher, so federleicht, ja lässig fließen Melodien und Rhythmen ineinander. Doch mit jedem weiteren Hören gerät man immer mehr ins Staunen. Wie Monk kennt auch Jerry Lu sehr genau jeden Klang, den er haben will. Zwischen perlenden Akkorden und rasanten Läufen setzt er punktgenau die entscheidenden Akzente und verleiht zur richtigen Zeit dem richtigen Ton seine Wirkung.

Jerry Lu – Piano

Stefan Rey – Bass

Niklas Walter – Schlagzeug

Gruppa Goldenberg

Splash-Jazz/Rock

Jeder dieser vier gestandenen Musiker hat längst seine jeweils eigene Jazz-Agenda geschrieben. Wer sie mit ihren eigenen Bands oder anderen ambitionierten Projekten kennt, ist durch nichts vorbereitet auf Gruppa Goldenberg. Was diese lässig-entspannte Working Band zu Gehör bringt, ist ein deutlicher, musikalischer Gegenentwurf, getragen von viel Freude, Lust und Leidenschaft am Ausbrechen aus dem gängigen Fahrwasser.

Gruppa Goldenberg spielt unentdeckte Schlager und verloren geglaubte Hits aus vergangenen Zeiten und fernen, nie bereisten Ländern. Die Stücke tragen Titel wie „Im Pferdestall“ oder „Gib mir den Roller“ und speisen sich aus lässig-sehnsüchtigen Melodien, vitalen Rhythmen und nostalgischen Hymnen, die man zwar in keiner Hitliste oder keinem Plattenarchiv findet, die einem aber doch so vertraut erscheinen wie gute, alte Freunde. Gruppa Guldenberg: Das sind Fantasie, Erinnerung und Fernweh, unterfüttert vom Eindruck einer Kindheit hinterm eisernen Vorhang. Das alles ohne Gewähr auf Richtigkeit und Vollständigkeit.

Vitaliy Zolotov - gitarre

Jura Wajda - klavier

Joscha Oetz - bass

Alex Parzhuber - drums