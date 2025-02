Jimmy Kelly & The Streetorchestra

Wenn man für unbändige Energie und pure Lebensfreude, gepaart mit musikalischer Vielfalt und großartigen Hit seinen Namen sucht, dann lautet dieser zweifelsohne: JIMMY KELLY!

Das hat das stimmgewaltige Mitglied der berühmten KELLY FAMILY zuletzt erneut auf seiner vielumjubelten „Back on the Streets“ Tournee beeindruckend unter Beweis gestellt. Und daran hat das aus 12 (!) Musikern bestehende THE STREETORCHESTRA einen wesentlichen Anteil: Jimmy rocktmit dieser großartigen Band die Bühnen und begeistert das Publikum wie kein zweiter.

Im Frühjahr 2025 wird Jimmy „the Streetkid“ Kelly, der charismatische Musiker mit dem Herz am rechten Fleck, zur Freude seiner Fans erneut gemeinsam mit seinem Streetorchestra zu einer neuen Konzertreise aufbrechen und das pure, unverwechselbare Kelly-Feeling verbreiten. Mit seiner besonderen Mischung aus handgemachter Folk-Musik, gespickt mit Rock und Pop-Elementen, holt Jimmy mit spielerischer Leichtigkeit das Gefühl vom irischen Pub in die Konzerthallen – „Irish Pub on the Road“ eben und spielt sich dabei direkt in die Herzen seiner Fans.

Und natürlich werden auch Hits seiner weltbekannten Familie, der Kelly Family, nicht fehlen,denn viele ihrer legendären Hits sind durch seine unverkennbare Stimme geprägt.