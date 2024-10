Voller Energie, rhythmisch und einprägsam: Das beschreibt John Smile. Oft reicht schon ein gezielter Blick oder eine bestimmte Bewegung – und Lachanfälle im Publikum sind vorprogrammiert. In seinem Programm gräbt er tief in der Erinnerungskiste, erzählt von seiner Herkunft, wie er die Welt durch seine Augen sieht – und wie er verrückte Alltagssituationen mit seinem unwiderstehlichen Charisma meistert. Mit am Start natürlich immer eine ordentliche Portion Selbstironie und Sarkasmus. Diese ambivalente Mischung aus „Feel Good“ und Ernsthaftigkeit gepaart mit Johns einnehmender Ausstrahlung kreieren eine unterhaltsame Show, die in den Köpfen bleibt und jeden zum Lachen bringt. Oder wie John sagt: „Sorry für mein Charisma.“