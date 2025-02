Jools Holland & guests

JOOLS HOLLAND geht wieder mit seinem Freund „dem Klavier“ auf Tour

Nach einer längeren Pause und vielen TV-Auftritten mit Rod Stewart geht Jools Holland im März 2025 wieder auf eine kurze Europa Tour. Der Piano Meister zeigt erneut, dass er kein Orchester benötigt, um allein mit seinem Klavier die Leute zu unterhalten. Unterstützt wird er dabei lediglich von den Sängerinnen Ruby Turner, Louise Marshall und Sumudu Jayatilaka. Am Schlagzeug sitzt Klaxons Drummer George Latham.

Der gefeierte Musiker, Bandleader und TV-Host Jools Holland huldigt dabei alle möglichen Musikstile wie Boogie-Woogie, Stride Piano (einem Solo-Klavierstil aus der Frühzeit des Jazz) Blues, Swing oder R&B.

Wenn sich einer auskennt, dann er: Mit seiner BBC-Show Later... with Jools Holland hat der TV Star, Pianist und Bandleader JOOLS HOLLAND die kultigste Musikshow Europas am Start. Von Amy Winehouse, Ed Sheeran und Adele bis Bono, Pearl Jam oder BB-King hat er sie alle in seiner Show gehabt.

Er gilt als definitiv Bester seines Fachs und erhielt im Juni 2003 von Queen Elizabeth II den „Order of the British Empire“ für seine besonderen Verdienste um die britische Musikindustrie.

Im September 2011 veröffentlichte JOOLS HOLLAND eine Kompilation speziell für den deutschsprachigen Markt, die in bester Later...with Jools Holland -Tradition eine ganze Reihe von Top-Acts präsentierte, darunter Eric Clapton, Sting, David Gilmour, Nick Cave, Tom Jones und viele weitere internationale Größen. Doch Jools Holland wartete überdies mit einer sensationellen Überraschung auf, denn auf dem Album waren zum ersten Mal auch Künstler aus Deutschland mit dabei: Roger Cicero, Ina Müller, The Baseballs, Axel & Torsten Zwingenberger gehörten dazu.

Herbert Grönemeyer war gleich mit zwei Songs vertreten, darunter eine wunderbare Cover-Version von Randy Newmans Marie. Sein Aktuelles Album „Swing“ (Warner Music) das er mit keinem geringeren als Sir Rod Stewart aufgenommen hat war fast in allen Ländern Europas in den TOP 10 der Album Charts zu finden. In Großbritannien sogar erstmals in seiner Karriere auf der Nummer 1.