Es war etwas ruhiger um den Künstler: Nach knapp drei Jahren Release Pause meldet sich JORIS zurück und sammelte neue Energie, um jetzt in voller Frische durchzustarten! Auch wenn die letzte Platte einen Moment her ist, so hat der 34-jährige seine Liebe für Live-Shows nie verloren und gleichzeitig passioniert an neuer Musik gearbeitet.

Seine Songs sind voller bittersüßer Sehnsucht und schmerzlich schönen Melodien. Gesungen mit einer unglaublich ausdrucksstarken und gefühlvollen Stimme, mal laut und rau, dann wieder zerbrechlich und sanft.

Beinahe zehn Jahren prägt JORIS nun die deutsche Musikszene und wurde seit seinem Debüt 2015 mehrfach mit Awards ausgezeichnet. Seither sind insgesamt drei Alben erschienen, millionenfach Streams eingeholt und unzählige Live-Shows und Festivals haben Fans auf der ganzen Welt begeistert. Mit seiner neuen Musik nimmt JORIS seine Hörer:innen durch die Höhen und Tiefen der letzten Jahre mit. Und selten war es so leicht bei dem aktuellen Zeitgeschehen und der momentanen weltpolitischen Lage dies nachzuvollziehen.

Damit das sehnsüchtige Warten auf seine große "zu viel retro TOUR" im März 2025 erträglicher wird, liefert er vorab sein gleichnamiges, viertes Album (VÖ 14.02.25, FOUR Music), das durch und durch vom Leben inspiriert ist. Es beinhaltet ungefilterte Gefühle, die ebenso unmittelbar im Studio, in einem zwei-jährigen Prozess, festgehalten wurden. Dabei hat sich JORIS auf das eine verlassen, was nicht berechenbar ist und pure Emotionen beinhaltet: Das live spielen. Was dem Musiker in die Seele übergegangen ist und er mit seiner Band seit zehn Jahren auf dem höchsten Niveau präsentiert, hat jetzt auch sein zuhause in einer Platte gefunden: Alle Songs der neuen Platte wurden von seiner Band live in einem Raum im Studio eingespielt, wie früher. Mit allen Makeln, Ecken und spannenden Wendungen. Der Sound wirkt dadurch ungewöhnlich unperfekt-perfekt und bringt in den unerwarteten Momenten die nötige Portion Spannung mit. Dabei folgen alle Parts des Longplayers keiner Genre-Konvention und fühlen sich nach Ausbrechen an – zwischen Pop, Alternative und Indie. Das Leben als Achterbahn der Gefühle: All das summiert sich auf dem neuen Werk und die bereits vorab erschienenen Tracks "spring!" und "bye bye mein Herz" waren dabei nur zwei Kostproben!