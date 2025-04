Jugendclub

Was kommt in die Zeitkapsel?

Wir werden zusammen eine kleine Ausstellung planen. Wie sieht unsere Zeitkapsel für die Zukunft aus? Zusammen mit Museumsprofis überlegen wir, was wir aus unserer Welt aufbewahren wollen, damit Kinder in 100 Jahren wissen, wie wir leben. Und natürlich schauen wir uns auch an, was Menschen früher gesammelt haben.

Hast du Lust mitzumachen? Wer zwischen 8 und 14 Jahre alt ist, ist herzlich willkommen.