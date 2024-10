Jugendforum Unterkochen

Neuer Jugendgemeinderat wird im Herbst gewählt

Jugendliche haben ein Recht auf Mitbestimmung in ihrer Stadt. Seit Anfang 2023 gibt es deshalb den Aalener Jugendgemeinderat (JGR), der nach bald zwei Jahren Amtszeit eine stattliche Bilanz vorweisen kann: Partys und Sportturniere für Jugendliche, Workshops und Foren zu jugendlichen Wünschen und Ideen und eine gute Zusammenarbeit mit dem Aalener Gemeinderat z.B. bei der neuen Schulhofsatzung oder dem Programm „Der Jugend Räume schaffen“. Für 2025 wird ein neuer JGR gewählt, im Oktober und November gibt es dafür insgesamt neun Jugendforen in den Ortsteilen und in der Kernstadt. Jeder Teilort hat entsprechend seiner Größe eine Zahl von Plätzen im JGR. Für die Plätze in Unterkochen findet die Wahl statt am Freitag, 15.11. um 18 Uhr in der Festhalle.

An diesem Abend wird bei Pizza und Getränken der JGR noch einmal ausführlich vorgestellt, es gibt aber auch Informationen darüber, wie die Politik in der Stadt Aalen und in Unterkochen organisiert ist und wie eine möglichst starke Beteiligung von Jugendlichen erreicht werden soll.

Wählen können alle Jugendlichen und junge Erwachsene im Alter von 14 bis 22 Jahren, die in Aalen wohnen, zur Schule gehen oder ihren Ausbildungsplatz haben, in „ihrem“ Ortsteil. Kandidieren kann man bis zum Alter von 20 Jahren. Weitere Informationen findet man auf der Website der Stadt unter www.aalen.de/jugendgemeinderat