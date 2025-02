Julia Biel zeigt alles: Stärke. Verletzlichkeit. Eine Gefühlswelt, die selbst die härtesten Herzen erweicht. „Faszinierende Stimme und magnetische Bühnenpräsenz“, schwärmt The Guardian. „Bestimmt für eine außergewöhnliche Karriere“, prophezeit Stereoplay.

2023 hat Julia Biel unser erstes STIMMKLANG Festival eröffnet. Und weil das so unfassbar schön war, haben wir die gebürtige Engländerin mit deutschen und südafrikanischen Wurzeln gleich wieder eingeladen, nun mit ihrem Piano-Solo-Projekt „Black and White“. Julia Biel begleitet sich selbst auf der schwarz-weißen Tastatur des Klaviers und singt gegen polarisierendes Schwarz-Weiß-Denken an. Ihre Songs, die zwischen Jazz, Pop, Soul und sogar Gospel ihren ganz eigenen Stil finden, sind intensiv und schwingen noch lange weiter, auch nachdem der letzte Ton längst verklungen ist …